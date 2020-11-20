РИАМО - 20 ноя. В Подмосковье за минувшие сутки очистили и обработали противогололедными материалами около 14 тысяч километров региональных и муниципальных дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках данной работы особое внимание уделили дорогам с интенсивным движением и подъездам к социально значимым объектам.

«В ночь с 19 на 20 ноября было очищено свыше 2,1 тысячи километров и обработано более 11,6 тысячи километров областных дорог. Ночью на дорожной сети работали 645 дорожных рабочих и 655 единиц специализированной техники, в том числе 360 комбинированных дорожных машин», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В пятницу в Подмосковье облачно и без осадков. Температура воздуха равна нулю, ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Во второй половине дня температура воздуха понизится до минус 1 градуса, также ожидается снег, который к вечеру усилится и будет идти до утра.

Участников дорожного движения призвали быть предельно внимательными. Автолюбителей просят быть аккуратными при вождении в черте населенных пунктов, не совершать резких маневров, держать дистанцию и не превышать скорость.

Пешеходам также нужно быть внимательными, ожидать транспорт необходимо только на специальных площадках, переходить дорогу по пешеходным переходам.