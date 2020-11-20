РИАМО - 20 ноя. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России по жалобе ООО «Клинская дорожно-строительная компания» о нарушении закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Ранее в управление поступила жалоба от ООО «Клинская дорожно-строительная компания» на действия (бездействие) администрации городского округа Солнечногорск Московской области, муниципального казенного учреждения <…> «Закупки» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования», - говорится в сообщении.

В управлении ФАС России по Московской области признали жалобу общества необоснованной. В компании не согласились с указанным решением и обратились в суд.

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Клинская дорожно-строительная компания» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.