РИАМО - 20 ноя. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России об отказе во включении сведений в отношении ООО «Меганефть» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» федерального дорожного агентства» (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «Меганефть» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта», - говорится в сообщении.

Компанией был заключен контракт на выполнение работ по установке элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования федерального значения — по установке металлического барьерного ограждения сбоку от оси проезжей части. ООО «Меганефть» представило выданное заказчиком разрешение на строительство.

В рамках устранения нарушения условий контракта, в ООО «Меганефть» сообщили об окончании работ. Также в письме компания призвала создать комиссию для приемки работ и принять выполненные работы, к письму приложены акты выполненных работ.

В соответствии с пунктом 10.1. контракта для проверки предоставленных подрядчиком результатов выполнения работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Вместе с тем, экспертиза не проведена, заказчик к приемке работ не приступил.

В то же время ООО «Меганефть» был заключен договор на проведение экспертизы с АО «Мосэкспертиза», о проведении которой заказчик уведомлен. На экспертизу представители заказчика не явились. Согласно результатам экспертизы, работы по контракту выполнены в полном объеме.

Таким образом, управление пришло к выводу об отсутствии факта недобросовестности компании, а сведения в отношении ООО «Меганефть» не подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

В ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» федерального дорожного агентства» не согласились с принятым решением и обратились в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал учреждению в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.