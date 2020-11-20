РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 ноя. Жительница дома, расположенного на Пролетарской улице в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, пожаловалась на частые отключения электроэнергии, причиной отсутствия электроснабжения стало технологическое нарушение в высоковольтных распределительных сетях, сообщается на сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница микрорайона обратилась на портал с жалобой на частое отключение света в доме №50 по Пролетарской улице. Она попросила проверить подстанцию, отметив, что летом свет не вырубают, а как приходит осень-зима начинаются периодические отключения. АО «Мособлэнерго» рассмотрело данное обращение.

«Причиной отсутствия электроснабжения явилось технологическое нарушение в высоковольтных распределительных сетях. После выполнения работ по ликвидации последствий технологического нарушения и создания надежной послеаварийной схемы электроснабжения потребителей, электроснабжение было восстановлено Руководство АО «Мособлэнерго» приносит извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.

Перерыв в электроснабжении не превысил установленного нормативом времени в соответствии с категорией надежности электроснабжения. Внеплановые отключения, повлекшие нарушения режима электроснабжения, относятся к категории внерегламентных и, соответственно, не являются ранее запланированными.

Для получения информации о причинах отключений электроснабжения потребители могут круглосуточно обращаться в контакт-центр АО «Мособлэнерго» по многоканальному телефону: 8(495) 995-00-99.