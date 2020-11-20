РИАМО - 20 ноя. Спектакли режиссера Романа Виктюка похожи на алмаз, а сам он был человеком высочайшей культуры, сообщил депутат Московской городской думы Евгений Герасимов.

Виктюк скончался 17 ноября на 85-м году жизни. Прощание с народным артистом РФ проходит в его театре, а похоронят Виктюка во Львове.

«Ни один его спектакль не похож на чей-то. Каждая его постановка - яркий алмаз в очень красивой, шикарной оправе, стильной оправе. <...> Вы счастливые актеры (труппа Романа Виктюка - ред.), поскольку имели возможность общаться с человеком высочайшей культуры», - сказал Герасимов.​

Он отметил, что Виктюк очень долго ждал открытия собственного театра. А после смерти режиссера театр должен и дальше радовать зрителей, а также продолжать традиции своего основателя.

Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове (Украина). Он закончил актерский факультет ГИТИСа. Среди его учителей были выдающиеся советские режиссеры Юрий Завадский и Анатолий Эфрос.

Свои собственные спектакли Виктюк начал ставить в ТЮЗе во Львове, а в 1975 году - на сцене московских театров. Режиссер работал не только в России, но и в Латвии, Финляндии, США, Италии и других странах мира. Всего Виктюк поставил свыше 200 спектаклей.​