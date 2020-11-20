РИАМО - 20 ноя. Столичная прокуратура утвердила заключение по уголовному делу в отношении ранее судимой 41-летней женщины, которую обвиняют в убийстве двух мужчин, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Установлено, что 18 июня 2020 года в ночное время женщина распивала спиртные напитки у станции метро «Царицыно» со своим сожителем и его знакомым. В результате словесного конфликта, переросшего в потасовку, обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанесла своему сожителю не менее трех ударов кухонным ножом в область груди», - говорится в сообщении.

После разгорелся конфликт с другим мужчиной и обвиняемая тем же ножом дважды ударила его в грудь. В результате полученных ранений потерпевшие скончались.

Дело рассмотрит Московский городской суд. Обвиняемая в настоящее время находится под стражей.