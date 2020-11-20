РИАМО - 20 ноя. Работы по благоустройству набережной в столичном районе Покровское-Стрешнево начнутся после 2025 года, предусмотрено создание пешеходных дорожек и зон отдыха, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, городские власти планируют благоустроить все прибрежные линии Москвы-реки и набережные.

«Часть этих работ будет выполняться за счет города, другая - за счет инвесторов. Например, набережную в Покровском-Стрешневе, расположенную вдоль строящегося района на месте бывшего Тушинского аэродрома, планируется начать после 2025 года», - добавил Бочкарев.

По его словам, в ходе работ планируется обустроить зоны отдыха и причалы для водного транспорта, а также пешеходные дорожки до ближайших микрорайонов.