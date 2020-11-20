РИАМО - 20 ноя. Переселение по программе реновация в районе Ивановское на востоке Москвы начнется в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

Власти уже утвердили три «стартовые» площадки, на одной из которых уже сдана новостройка для переселения жителей.

«В ближайшее время начнется заселение недавно введенной в эксплуатацию новостройки по адресу: Зеленый проспект, дом 93А. Сюда переедут более 160 семей. Ориентировочный срок старта заселения дома – второй квартал 2021 года», – сказал руководитель департамента Сергей Левкин.

Он напомнил, что в этом районе в рамках реновации предстоит демонтировать 21 жилой дом, в которых проживают около 4 тысяч человек.

На востоке Москвы в программу реновации включен 1061 дом. Для переселения подобрано 82 «стартовых» площадки.