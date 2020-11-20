РИАМО - 20 ноя. На прощание с известным режиссером, народным артистом РФ Романом Виктюком пришел министр правительства Москвы, глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, передает корреспондент РИАМО.

«Ушел из жизни очень яркий человек, даже по меркам нашего театрального общества. Это человек, который прошел непростой творческий путь. Он поработал в самых разных театрах, а каждый спектакль становился событием. <...> Он не расставался с театром ни на час. До последнего он шутил. <...> Вечная память Роману Григорьевичу», - сказал Кибовский.

Роман Виктюк скончался 17 ноября на 85-м году жизни. Его похоронят во Львове.

Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. Он отучился в ГИТИСе на актерском факультете. Среди учителей Виктюка были выдающиеся советские режиссеры Юрий Завадский и Анатолий Эфрос.

Режиссер начал ставить спектакли в Москве в 1975 году. При этом он работал не только в России, но и в Латвии, Финляндии, США, Италии и других странах. Всего режиссер поставил более 200 спектаклей.​