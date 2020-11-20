РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 ноя. За ночь подрядные организации обработали противогололедными материалами более 250 километров дорог городского округа Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета.

«В Люберцах продолжаются работы по ликвидации последствий осадков. Для обеспечения безопасного движения транспортных средств за ночь более 250 километров дорог городского округа обработано противогололедными материалами. Прежде всего это опасные участки дорог, перекрестки и подъезды к остановкам общественного транспорта. Также обработано противогололедными материалами более 70 километров тротуаров и пешеходных дорожек», - говорится в сообщении.

Кроме того, для ликвидации последствий ледяного дождя была проведена обработка проезжей части пескосоляной смесью, ручная и механизированная обработка противоголедными материалами тротуаров, посадочных площадок остановок общественного транспорта, подходов к пешеходным переходам. В работах было задействовано 28 единиц техники и 74 дорожных рабочих.