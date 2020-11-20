РИАМО – 20 ноя. Премьер-министр России Михаил Мишустин отправил поздравительную телеграмму патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в связи с его 74-летием, сообщает Газета.ru.

В тексте поздравления сказано, что за время служения патриарха были восстановлены храмы и построены новые, стала активно развиваться благотворительная и просветительская деятельность.

«Мудрый пастырь, Вы своими проникновенными проповедями объединяете верующих, призываете их следовать христианским заповедям, помогаете обрести веру и надежду», — отметил глава российского кабмина.

Кирилл уже 11 лет является патриархом Московским и всея Руси. Интронизация патриарха Кирилла состоялась 1 февраля 2009 года.​​