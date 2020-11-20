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Александр Манзюк
Прощание с режиссером, народным артистом РФ Романом Виктюком началось в его родном театре в столице.
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Александр Манзюк
Известный режиссер скончался 17 ноября на 85-м году жизни. Похоронят его во Львове.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с режиссером Романом Виктюком в его родном театре в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с режиссером Романом Виктюком в его родном театре в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с режиссером Романом Виктюком в его родном театре в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
В помещении театра слышны слова соболезнования.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
Вокруг сцены, где находится гроб, стоят члены семьи, друзья и ученики Виктюка, которые приехали проститься с режиссером со всех уголков страны.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с режиссером Романом Виктюком в его родном театре в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с режиссером Романом Виктюком в его родном театре в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с режиссером Романом Виктюком в его родном театре в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с режиссером Романом Виктюком в его родном театре в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с режиссером Романом Виктюком в его родном театре в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
Некоторые артисты прощаются с Виктюком стихами, поют песни.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с режиссером Романом Виктюком в его родном театре в Москве
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: церемония прощания с режиссером Романом Виктюком в его родном театре в Москве
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