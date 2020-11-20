РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 ноя. Торгово-выставочный центр планируют построить в подмосковном Красногорске в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторский состав Главгосстройнадзора проверил ход строительства многофункционального торгово-выставочного комплекса на Отрадненской территории в городском округе Красногорск.

«Согласно проекту, общая площадь здания составит более 28 тысяч квадратных метров. Внутри будут находиться восемь выставочных пространств, конференц-зал, кафе и административные помещения. Прогнозируемая дата окончания работ – ноябрь 2021 года», - говорится в сообщении.

В данный момент на объекте ведутся работы по устройству цокольной части комплекса.

«В ходе проверки инспекторами были выявлены нарушения проектной документации при выполнении монолитных работ, застройщик обязался устранить выявленные недочеты в установленные сроки», - сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.