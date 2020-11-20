РИАМО – 20 ноя. Адвокат артиста Михаила Ефремова Вадим Никулин заявил, что сожительница погибшего в ДТП Сергея Захарова также признана потерпевшей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Переговоры между виновной и потерпевшей сторонами прошли накануне

«Никаких подробностей о предстоящей встрече он огласить не может. Все детали будут обсуждаться при личной встрече», - подчеркнул Никулин.

В начале июня 2020 года джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Впоследствии в организме Ефремова обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Затем наказание смягчили до 7,5 лет.​​