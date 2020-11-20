РИАМО - 20 ноя. Министерство экономического развития РФ разработало законопроект, согласно которому предлагается выдавать иностранцам вид на жительство (ВНЖ) в России в обмен на инвестиции, пишет в пятницу газета «Известия».

Для получения ВНЖ нужно будет вложить в российский бизнес не менее 10 миллионов рублей или владеть облигациями федерального займа или недвижимостью минимум на 30 миллионов рублей.

«Предоставление вида на жительство должно быть стимулом для иностранных граждан, заинтересованных во вложениях в нашу экономику, но не формировать ложных предпосылок к получению миграционного статуса», — заявил первый замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич.

При этом Бабич отметил, что иллюзий относительно миграционного статуса программа формировать не должна.

Ожидается, что инструмент будет востребован у граждан «сложных юрисдикций», например, из стран Ближнего Востока и Африки, прогнозируют эксперты. В то же время в сравнении с европейскими аналогами цена программы в РФ слишком завышена.​