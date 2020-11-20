РИАМО - 20 ноя. За последние сутки в Москве были госпитализированы 1489 коронавирусных больных, на ИВЛ находятся 423 пациента, сообщает столичный оперштаб.

В мегаполисе за сутки выявили 6902 новых случая заражения Covid-19.

«13,6% среди заболевших - дети, 42,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,9% – от 46 до 65 лет, еще 8,9% - от 66 до 79 лет. Также 3,4% среди заболевших - люди старше 80 лет», - говорится в сообщении.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

За последние сутки в России выявлено 24 318 новых случаев коронавируса, из них 24,4% пациентов не имели проявлений инфицирования.

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Текстовая трансляция

20 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 24 318 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 887 больных. В Москве - 6 902.

- Посещаемость в некоторых столичных ресторанах упала на 50%. На посещаемость сейчас сильно влияет общий информационный фон и ситуация с эпидемией.

- В Москве за сутки скончалось 77 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8159 человек.