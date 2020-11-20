РИАМО - 20 ноя. Прощание с режиссером, народным артистом РФ Романом Виктюком началось в его родном театре в столице, передает корреспондент РИАМО.

В помещении театра слышны слова соболезнования. Вокруг сцены, где находится гроб, стоят члены семьи, друзья и ученики Виктюка, которые приехали проститься с режиссером со всех уголков страны.

Некоторые артисты прощаются с Виктюком стихами, поют песни.

Известный режиссер скончался 17 ноября на 85-м году жизни. Похоронят его во Львове.

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове. Он отучился в ГИТИСе на актерском факультете. Среди учителей Виктюка были выдающиеся советские режиссеры Юрий Завадский и Анатолий Эфрос.

Режиссер начал ставить спектакли в Москве в 1975 году. Он работал не только в России, но и в Латвии, Финляндии, США, Италии и других странах. Всего он поставил свыше 200 спектаклей.​