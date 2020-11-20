РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 ноя. Представители Общественного совета при МУ МВД России «Щелковское» Игорь Луппов и Сергей Петухов проверил работу Щелковского управления по вопросам миграции, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Щелковское».

Цель мероприятия – знакомство с основными направлениями работы отдела, проверка качества оказания государственных услуг гражданам и уровень материально-технического обеспечения подразделения.

«Заместитель начальника УВМ МУ МВД майор полиции Юлия Розанова рассказала общественникам об основных направлениях деятельности миграционного подразделения: выдача и замена паспортов гражданина Российской Федерации, заграничных паспортов, регистрационный учет граждан Российской Федерации, оформление и выдача приглашений на въезд иностранных граждан в нашу страну», - говорится в сообщении.

В ходе проверки было обращено внимание на оснащенность залов информационными стендами с актуальной справочной информацией, разъясняющих перечень и алгоритм получения госуслуг, систему электронной очереди. В целом представители Общественного совета положительно оценили работу сотрудников управления по вопросам миграции.