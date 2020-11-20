РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 ноя. Психоневрологический диспансер Балашихи переехал на время работы инфекционного центра, специалисты учреждения временно принимают пациентов по новому адресу на улице Свободы, 12, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Здание психоневрологического диспансера Балашихи было временно перепрофилировано под стационар для лечения пациентов с коронавирусом.

«Подразделение ведет прием жителей по новому адресу: улица Свободы, дом № 12. Подробности можно уточнить по телефону: 8 (495) 527-53-00», - говорится в сообщении.