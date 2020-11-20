РИАМО - 20 ноя. За последние сутки в столице выявили еще 6902 случая заражения коронавирусом, за все время пандемии в Москве выявили 539 970 случаев инфицирования, сообщает городской оперштаб.

Также за сутки в столице умерли 77 пациентов. Всего жертвами инфекции в мегаполисе стали 8159 человек.

Еще за сутки столичные врачи вылечили 5836 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 394 252.

В мегаполисе из-за пандемии Covid-19 действуют ограничения — старшеклассники переведены на дистанционное обучение, часть сотрудников компаний перевели на удаленку, а люди старше 65 лет должны соблюдать домашний режим.

Столичные власти дополнительно направят более 960 миллионов рублей на мероприятия по противодействию коронавирусной инфекции.

За сутки в РФ выявлено 24 318 новых случаев коронавируса, из них 24,4% человек не имели клинических проявлений болезни. Также зафиксирован 461 летальный исход, выздоровели 24 758 человек.

С начала пандемии стране зарегистрировано 2 039 926 случаев Covid-19, умерли 35 311 заболевших, выздоровели 1 551 414 человек.

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Текстовая трансляция

20 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 24 318 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 887 больных. В Москве - 6 902.

- Посещаемость в некоторых столичных ресторанах упала на 50%. На посещаемость сейчас сильно влияет общий информационный фон и ситуация с эпидемией.

- В Москве за сутки скончалось 77 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8159 человек.