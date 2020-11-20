РИАМО - 20 ноя. По региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов в Подмосковье за шесть лет отремонтировали более 10 тысяч многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Первый заместитель министра ЖКХ Московской области Алексей Пятанов представил в региональном парламенте доклад о реализации программы капремонта МКД в регионе. Он уточнил, что программа является самой большой в стране и рассчитана до 2049 года.

«С 2014 года в Московской области отремонтировали 10 066 МКД, заменено 10 743 лифтового оборудования в 3614 МКД, более 1,8 миллиона жителей улучшили жилищные условия», - говорится в сообщении.

В 2019 году в регионе строительно-монтажные работы проведены на сумму 8,7 миллиарда рублей (1846 МКД), замена лифтового оборудования обошлась в 3,2 миллиарда рублей (заменено 1222 лифта), на ремонт фасадов и кровель потратили 9,3 миллиарда рублей (работы проведены в 457 МКД).

За прошлый год по итогам программы капремонта свои жилищные условия улучшили свыше 300 тысяч жителей Подмосковья.

В Московской области 2020-2023 годах планируется провести строительно-монтажные работы в 7387 домах (на это потратят около 56 миллиардов рублей), заменить 1522 лифта в 523 МКД (4,9 миллиарда рублей).

Из-за ситуации с пандемией в соответствии с указом президента РФ в регионе весной были приостановлены все работы, за исключением одного дома, который пострадал после взрыва газа. С июля этого года работы по капремонту возобновились.

Депутаты регионального парламента следят за реализацией программы капремонта. В ближайшее время они проверят выполненные работы в многоквартирных домах Московской области. Такое поручение дал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Необходимо не только оценить работу, но и поговорить с жителями, узнать, нет ли жалоб. И если таковые будут, подключиться к решению. В случае если по каким-то причинам ремонт не был выполнен по плану, то поставить дом в программу ремонта на следующий год», - отметил спикер регионального парламента.