РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 ноя. В подмосковной Балашихе ищут 49-летнего Ивана Константинова, местонахождение которого неизвестно с 19 октября, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 49-летний Иван Васильевич Константинов, микрорайон Железнодорожный, городской округ Балашиха, Московская область. С 19 октября его местонахождение неизвестно», – отмечается в сообщении.

Рост Константинова 167 сантиметров, он нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. Был одет в черную куртку, синюю кофту, синие джинсы, черные ботинки, черную кепку.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.