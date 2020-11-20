РИАМО - 20 ноя. Силы пожарно-спасательного гарнизона приняли участие в ликвидации последствий аварии на пересечении Дмитровского и Коровинского шоссе в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Ночью в пятницу на пересечении Дмитровского и Коровинского шоссе произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса. В результате ДТП были перекрыты две полосы движения.

«К месту происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона, в том числе расчет АСО №3 ГКУ «ПСЦ». По прибытии спасатели деблокировали пассажиров «Лады». Благодаря слаженным действиям московских спасателей и работников дорожной службы движение было восстановлено в кратчайшие сроки», - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба столичного Дептранса сообщала, что в результате аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

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