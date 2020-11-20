РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 ноя. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сыграет на домашнем льду с ХК «Северсталь» из Череповца в пятницу без зрителей из-за пандемии, сообщается в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

Министр спорта Московской области Роман Терюшков официально объявил о решении губернатора Московской области о продлении запрета на посещение спортивно-зрелищных мероприятий в Московской области по 22 ноября.

«В пятницу в родном городе «Витязей» ждет битва за плей-офф. К нам в гости приезжает команда из Череповца – зубастый соперник, стремящийся всеми силами в плей-офф. И опережающий нашу команду на три очка в таблице. Надо дать бой! Вперед, «Витязи»!» - говорится в сообщении.

Матч пройдет в Ледовом дворце «Витязь», начало в 19:30.