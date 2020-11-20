РИАМО - 20 ноя. В Одинцовском городском округе возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 10-месячному ребенку, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«В доме, расположенном в городском округе Одинцово, семейная пара обнаружила свою 10-месячную дочь в колыбельной без признаков жизни со странгуляционной бороздой на шее», - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом по Одинцову ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Согласно данным следствия, ребенок во сне обмотался ремнем, которым был пристегнут к колыбели и из-за этого умер от удушения.

Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.