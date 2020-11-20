РИАМО - 20 ноя. Терапевтический корпус в микрорайоне Сходня в Химках перепрофилировали в инфекционный, там создано 80 койко-мест для пациентов с Covid-19, из них десять в отделении реанимации, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В здании смонтирована система обеспечения медицинскими газами, проведен внутренний ремонт помещений с устройством санпропускника», - уточнил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Новое инфекционное отделение в Химках будет располагать всем необходимым медоборудованием.

В Подмосковье с начала пандемии выявили 100 050 случаев коронавируса, вылечили 73 338 пациентов, умерли 1856 заболевших.