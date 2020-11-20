РИАМО – 20 ноя. Курсы доллара и евро в пятницу утром растут к рублю на открытии торгов Мосбиржи, на рынке сохраняется волатильность в связи с пандемией, сообщает Федеральное агентство новостей.

Утром в пятницу стоимость доллара составила 76,19 рубля, евро вырос до 90,41 рубля.

«Индекс Мосбиржи также демонстрирует рост, что говорит об активности игроков площадки», - говорится в сообщении.

Эксперты сообщают о нестабильной обстановке на валютном рынке. Она связана с пандемией Covid-19. Многие инвесторы приостановили работу с рисковыми активами, так как опасаются обвала котировок. ​​