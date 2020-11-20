РИАМО – 20 ноя. Президент России Владимир Путин подписал указ о ликвидации агентств Роспечать и Россвязь, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Все функции агентств будут переданы министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифра)», - говорится в сообщении.

Глава государства также поручил правительству России определить численность служащих в Минцифре в связи с передачей ведомству функций Роспечати и Россвязи.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил об оптимизации системы госслужащих. ​​