РИАМО – 20 ноя. Президент России Владимир Путин подписал указ о ликвидации агентств Роспечать и Россвязь, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Все функции агентств будут переданы министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифра)», - говорится в сообщении.
Глава государства также поручил правительству России определить численность служащих в Минцифре в связи с передачей ведомству функций Роспечати и Россвязи.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил об оптимизации системы госслужащих.
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