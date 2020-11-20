РИАМО - 20 ноя. Москвичи начали собираться на прощание с режиссером, народным артистом РФ Романом Виктюком, траурная церемония пройдет на сцене его театра, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Родственники, друзья, близкие и поклонники приходят в театр Романа Виктюка. На входе всем напоминают об обязательном соблюдении масочного режима, просят надеть перчатки. Гроб Виктюка в окружении цветов стоит на сцене театра.

Виктюк скончался 17 ноября в возрасте 84 лет. Похоронят режиссера во Львове.

Роман Виктюк родился 28 октября 1936 года во Львове в семье учителей. Он с первой попытки поступил в ГИТИС на актерский факультет. Среди учителей Виктюка —​ выдающиеся советские режиссеры Юрий Завадский и Анатолий Эфрос.

Виктюк начал ставить спектакли в Москве в 1975 году. Он работал в театрах не только России, но и Украины, Латвии, Литвы, Финляндии, США, Италии и других стран. Всего режиссер поставил более 200 спектаклей.​