Пандемия коронавируса показала, что дистанционка возможна для многих профессий. Некоторые крупные компании уже заявили, что планируют полностью перевести сотрудников на удаленку. Также стали набирать популярность интернет-профессии: например, появилась новая специальность – авитолог. Кирилл Пахомов рассказал РИАМО, чем занимаются авитологи и какие перспективы у этой профессии.

Как таргетолог, только на «Авито»

из личного архива Кирилла

«Авитологи – это люди, которые запускают рекламу на электронных «досках объявлений», в частности, на порталах «Авито» и «Юла». Помимо нас есть директологи, которые работают над рекламой в «Яндексе», и таргетологи, которые продвигают товары и услуги в социальных сетях.

Многие недооценивают эти доски объявлений, хотя здесь высокий трафик. Сегодня все зациклены на продвижении своего бизнеса через личные сайты или социальные сети.

Однако при грамотном использовании электронные доски объявлений – это отличная возможность привести больше клиентов для своего продукта.

Во-первых, здесь большой трафик; во-вторых, это очень дешево и быстро; в-третьих, здесь всегда «горячие» клиенты – они уже заинтересованы в том, чтобы что-то купить. То есть это как рынок – продаешь и покупаешь! И это, безусловно, большой и недооцененный ресурс».

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Обходить блокировки

«Основная наша задача – это массовый постинг объявлений. По идее, «Авито» запрещает выкладывать несколько объявлений одного и того же товара или услуги. Мы знаем, как грамотно и легально обойти такие алгоритмы, и предлагаем свои услуги разным компаниям.

Наша работа заключается в том, чтобы обходить блокировки «Авито», выставлять товары и услуги на портал много раз в день – иногда мы выставляем до 500 товаров за день.

В этой профессии каждый зарабатывает по-разному: все зависит от мотивации и амбиций. Очень часто авитологи зарабатывают от 100 тысяч – как на продвижении своего собственного товара, так и на ведении компании. Это реально, если грамотно продвигать товары и услуги и найти в качестве клиента крупную компанию. Сотрудничество с такими организациями, как правило, очень прибыльно. Дальше все зависит от вашей работы и спроса на товар или услугу».

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«Это произошло совершенно случайно»

«До того, как начать работать авитологом, я занимался своим бизнесом – субарендой квартир. У меня было четыре съемных квартиры, я сдавал их для проживания на короткие сроки. Кстати, уже тогда основным источником клиентов для меня был портал «Авито», поэтому мне захотелось узнать про его возможности еще больше.

Я начал искать информацию об этой площадке и вышел на связь с одним авитологом. У него был свой курс, где он обучал продвижению на «Авито», и я его прошел. Так я научился работать с этим порталом.

Буквально через месяц началась пандемия, и мне пришлось закрыть свой бизнес по субаренде. Не осталось ничего другого, как стать авитологом и расширять свои знания в этой сфере.

Начал я с перепродажи товаров, а позже уже стал сотрудничать с крупными компаниями. Я продвигаю их товары и услуги на «Авито» и числюсь у них как авитолог.

Сейчас я открыл новый бизнес – агентство по постингу: нас, авитологов, там целая команда. У нас два направления работы: ведение клиентов и обучение людей, которые тоже хотят освоить эту профессию».

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Плюсы пандемии

скриншот с сайта Avito

«Положительных сторон в профессии авитолога довольно много. Прежде всего, здесь нет конкуренции. Дело в том, что эта профессия появилась совсем недавно, и многие про нее вообще не слышали.

Когда я говорю, что работаю авитологом – меня всегда переспрашивают: «Кем? Это кто, врач какой-то?».

Из-за пандемии и удаленки она становится еще более востребованной. Обстоятельства заставили практически весь бизнес перейти в интернет, и люди начинают искать способы, как продвигать свои товары и услуги. То есть сейчас освоить эту профессию и найти клиента очень просто.

При этом, пандемия никак не повлияла и не может повлиять на мою работу – она подразумевает полную удаленку. Мне нужен телефон, ноутбук и стабильный интернет, чтобы всегда оставаться на связи и продвигать товары.

Могу сказать, что пандемия даже способствовала увеличению трафика. Многие компании сейчас обанкротились, финансовая ситуация у большинства людей нестабильная. Поэтому все ищут, где купить товар или услугу подешевле – и сразу идут на «Авито».

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35 млн пользователей в день

«Одна из трудностей – это недоверие большинства людей к самой площадке «Авито».

Все думают, что получить клиентов можно только через личный сайт или Instagram, а про «Авито» никто не думает.

Это связано со многими стереотипами. Например, что «Авито» – площадка только для б/у товаров, хотя это совсем не так.

Многие компании уже давно освоили этот портал и размещают там тысячи объявлений. Тем не менее, отношение к этой площадке все равно предвзятое, хотя многие даже не пробовали использовать ее в целях продвижения. Поэтому донести ценность такого инструмента, как «Авито», очень сложно.

Также есть стереотипы вокруг самой профессии. О ней практически никто не знает, и многие не воспринимают ее всерьез. При этом по статистике на «Авито» заходит 35 миллионов уникальных посетителей ежемесячно – то есть практически каждый четвертый человек, живущий в России.

Поэтому масштабы у площадки огромные!».

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На пике спроса

Эта профессия только зародилась, и про нее пока почти никто не знает. Однако в данный момент она набирает популярность, то есть я сейчас нахожусь на ее подъеме. Об этом говорит статистика Wordstat (сервис «Яндекса» для оценки интересов пользователей – прим. ред): при запросе «авитолог» можно увидеть резкий рост спроса.

Мне кажется, что эта профессия станет очень популярна в ближайшем будущем – наравне с SMM и таргетологами, о которых знают все.

Перспективы у этой профессии огромные, особенно после того, как из-за коронавируса все стали делать покупки через интернет. «Авито» – это первая ассоциация, где купить товар дешевле.

При этом новые товары на «Авито» стоят практически столько же, сколько и на сайте либо в магазине. Однако психология людей говорит обратное, и они идут на «Авито».

Товары, бывшие в употреблении, конечно, не рассматриваем. Это исключение».

Как стать авитологом

«Конечно, в университете на авитолога не учат, зато курсы позволяют быстро освоить азы этой профессии и начать работать на себя.

Самый быстрый и простой способ стать авитологом – научиться у того, кто уже умеет продвигать товары и услуги на «Авито». Сейчас есть курсы, где учат взаимодействию с этой площадкой: дают кейсы, рассказывают, как обходить блокировки и анализировать аудиторию, показывают, как рекламировать товары и услуги.

Я советую начинать уже сейчас, потому что, на мой взгляд, пик спроса на авитологов будет совсем скоро. И у вас к этому времени уже будет большой опыт, который позволит вам привлекать больше клиентов».