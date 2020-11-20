РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 ноя. Сотрудники пожарной охраны потушили горящий автомобиль на улице Заречная в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 19 ноября в 23:54 поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: городской округ Балашиха, улица Заречная. В 00:33 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовали четыре человека и одну единицу техники.