РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 ноя. В микрорайоне Кузнечики Подольска установили новую контейнерную площадку для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) на улице Академика Доллежаля, сообщается в группе «ООО УК «СпецКоммунПроект» в соцсети «ВКонтакте».

«Завершены работы по установке контейнерной площадки для сбора ТКО на придомовой территории многоквартирных домов №№2/1, 2/2 и 4 на улице Академика Доллежаля», - говорится в сообщении.

Ранее контейнерную площадку для сбора ТКО установили на придомовой территории многоквартирного дома на бульваре 65-летия Победы у дома №9.