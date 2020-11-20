РИАМО - 20 ноя. В столице, несмотря на пандемию, продолжилась реализация горпрограммы комплексной реконструкции поликлиник, ремонт первых 11 зданий практически завершен, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Программу приняли в прошлом году. В нее включено 135 зданий. Большинство из них были построены 40-60 лет назад и объективно не могут обеспечить современное качество и комфорт лечения.

«Облупившиеся фасады, узкие и темные коридоры, ржавые трубы и старые коммуникации – это еще полбеды. Гораздо хуже, что в старых зданиях часто просто некуда ставить современное оборудование. Поэтому многие поликлиники приходится не просто ремонтировать, а фактически разбирать и собирать заново», - написал Собянин на своем персональном сайте.

В рамках реконструкции в поликлиниках обустраивают открытую регистратуру, широкие, максимально светлые коридоры. Везде присутствует фирменный дизайн, одним из главных элементов которого являются оригинальные светильники на потолке. Предусмотрены и зоны отдыха и ожидания приема с удобными диванами, а в детских поликлиниках – с игровыми уголками.

Особое внимание уделяется кабинетам врачей с качественной мебелью и оборудованием. Также предусмотрено обустройство комнат отдыха для врачей и медицинских сестер.

Устанавливаются новые бесшумные лифты с тактильными указателями для слабовидящих пациентов. Навигация в поликлиниках будет максимально понятной для пациентов. Для них также обустроят места для хранения колясок.

В зданиях поликлиник установят новые окна и двери, облагородят фасады, а также проведут благоустройство прилегающей территории и устроят площадки для детей.

«В декабре в отремонтированные здания поликлиник начнут завозить современное оборудование, а в начале следующего года они вновь откроют свои двери для взрослых и детей», - добавил Собянин.

Завершить ремонт всех 135 поликлиник планируют уже в 2023 году.