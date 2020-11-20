РИАМО - 20 ноя. Промзону в Южном Бутове и участок на Никулинской улице с недостроенным многофункциональным комплексом в Москве ждет реорганизация, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В рамках нового проекта в промзоне «Южное Бутово» планируется разместить объекты производственного и общественно-делового назначения, необходимую социальную инфраструктуру и жилые дома. Общая площадь составит порядка 364 тысяч квадратных метров. Будет создано более 3 тысяч рабочих мест», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что планируемые инвестиции в проект составят 23,9 миллиарда рублей, ожидаемый эффект от комплексного развития территории для бюджета — около 2,3 миллиарда рублей в год.

Промзона «Южное Бутово» занимает площадь 23 гектара. На данный момент там находятся склады, стоянка и офисы.

Участок на Никулинской улице площадью 0,68 гектара не используется более 16 лет. На его месте построят примерно 20,4 тысячи квадратных метров объектов общественного назначения.