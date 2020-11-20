РИАМО - 20 ноя. Благодаря цифровым технологиям за последние 10 лет время обработки обращений и направления бригады скорой помощи сократилось в три раза в Москве, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Раньше время от звонка абонента до передачи вызова бригаде занимало 5-6 минут, а сегодня - не более двух минут.

«Внедрение цифровых технологий в работу столичной скорой помощи – один из наших приоритетов в сфере здравоохранения. Специалисты Единого городского диспетчерского центра, куда поступают все звонки от граждан по номеру 103 и от службы 112, работают по специальным алгоритмам опроса с применением искусственного интеллекта», - сказала Ракова.

По ее словам, этот опрос учитывает все поводы, с которыми только могут обратиться в скорую помощь. Ранее четко выстроенного стандартизированного процесса не было – диспетчеры определяли повод к вызову, основываясь на личном клиническом опыте. Сейчас специалисты задают вопросы согласно разработанному алгоритму и ставят отметки в системе напротив нужного ответа.

Она добавила, что потом данные уходят в информационную систему, где происходит оценка жалоб. Система анализирует сведения в режиме онлайн с применением искусственного интеллекта, затем выдает повод – экстренный или неотложный. Этот сервис позволил за 10 лет сократить время обработки вызовов и время направления бригад до пациентов в три раза.

Благодаря медицинскому комплексу для оперативной медицинской помощи пациенту, находящемуся вне зоны медицинской организации, удалось добиться таких результатов. Этот комплекс был разработан и запатентован Станцией скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова.

«Мы первые, кто смог разработать и запатентовать такое важное для горожан медицинское изобретение. Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что искусственный интеллект, интегрированный в процессы управления алгоритмами опроса, значительно сократил время обработки вызовов 103 и от службы 112 и время направления бригад до пациентов, а также улучшил качество предоставляемой медицинской помощи», — отметил главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов.

С помощью усовершенствованной информационной системе с учетом автоматизированной функции принятия решений сегодня среднее время прибытия бригады на экстренные вызовы не превышает 11 минут, а прибытие бригад неотложной медицинской помощи составляет 50 минут.

Врачи скорой помощи уже два года передают электрокардиограммы (ЭКГ) на расшифровку по беспроводному каналу связи. Этот процесс позволяет сэкономить время и приступить к проведению лечебных мероприятий пациенту в максимально короткие сроки.