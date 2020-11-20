РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 ноя. В пятницу культурный центр «Октябрьский» приглашает жителей на онлайн-мероприятия, жителей ждут на оздоровительном мастер-классе, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В 10:00 пройдет оздоровительный мастер-класс. В 12:00 состоится выставка поделок читателей библиотеки», - говорится в сообщении.

Присоединиться можно к мероприятиям в социальной сети Instagram по ссылке: https://www.instagram.com/okt_centrkultura/.