РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 ноя. Управляющая компания «ЖКХ-Онлайн» отремонтировала кровлю дома на улице Кирова в подмосковном Красногорске при содействии Госжилинспекции Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Госжилинспекция Московской области зафиксировала исполнение управляющей организацией «ЖКХ-Онлайн» требования о приведении в надлежащее состояние кровли многоквартирного дома №26 по улице Кирова в Красногорске», - говорится в сообщении.

Житель дома обратился с жалобой на протечки кровельного покрытия над квартирой. По словам гражданина, жилье с 2017 года сильно заливает после дождей, а также во время таяния снега. Житель указал, что неоднократно обращался в ООО «ДЭЗ», которое управляло домом до декабря 2019 года. УК составляла акты осмотра жилого помещения в 2017, 2018 и 2019 годах. Однако действий не предпринимало, ссылаясь на необходимость работ капитального характера.

Инспекторы связались с нынешней управляющей организацией ООО «ЖКХ-Онлайн» и предложили разобраться в ситуации. Сотрудники УК оперативно провели работы по локальному ремонту кровли. Факт выполнения работ организация подтвердила документами и фотоматериалами.

«Несмотря на то, что внеплановые выездные проверки временно приостановлены, Госжилинспекция не прекращает свою работу. Наша задача – помочь каждому жителю региона наладить конструктивный диалог с управляющей организацией, и мы продолжаем осуществлять ее даже в режиме ограничений», – прокомментировала ситуацию руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.