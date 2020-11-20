РИАМО - 20 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал скорую победу над пандемией коронавируса.

«Победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача», - написал мэр столицы в своем персональном блоге.

По последним данным, всего в Москве выявили 533 068 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии 388 416 человек вылечились от Covid-19.

За сутки в столице умерли 77 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в мегаполисе умерли 8159 человек.

В мегаполисе из-за пандемии действуют ограничения — старшеклассники переведены на дистанционное обучение, часть сотрудников компаний перевели на удаленку, а люди старше 65 лет должны соблюдать домашний режим.

Столичные власти дополнительно направят более 960 миллионов рублей на мероприятия по противодействию коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление ранее подписал мэр города Сергей Собянин.

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Текстовая трансляция

20 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 24 318 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 887 больных. В Москве - 6 902.

- Посещаемость в некоторых столичных ресторанах упала на 50%. На посещаемость сейчас сильно влияет общий информационный фон и ситуация с эпидемией.

- В Москве за сутки скончалось 77 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8159 человек.