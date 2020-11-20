РИАМО - 20 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил победителей Всеармейского фестиваля «Армия России - 2020» и поблагодарил Минобороны РФ за сотрудничество.

«Воспользовавшись моментом, хочу выразить слова благодарности за вовлеченность Минобороны в жизнь Подмосковья в целом и конкретно за помощь в ситуации с коронавирусом – и весной, и сейчас», - написал Воробьев на своей странице в Instagram.

Также он выразил благодарность военным врачам.

«Огромное спасибо военным врачам, которые помогают нам в это сложное время», - резюмировал губернатор.

Отборочные этапы фестиваля проходили на протяжении этого года по всей стране. В разных родах войск проводились профессиональные конкурсы и смотры, оценивались итоги годовой работы.

Победителей выбрали в десяти номинациях: «Специальная миссия», «Военстрой», «Прорыв в будущее», «Морской волк», «Мужество и честь», «На страже здоровья», «Память сильнее оружия», «Воздушный ас», «Безопасная среда», «Центр управления». Церемония награждения состоялась 19 ноября с участием Воробьева.