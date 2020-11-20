РИАМО - 20 ноя. Сотрудники УМВД России по городскому округу Красногорск спасли пожилую женщину из горящего частного дома на улице Красная горка, за спасение человека на пожаре полицейских могут поощрить, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Старший инспектор-кинолог кинологической группы УМВД России по городскому округу Красногорск капитан полиции Александр Игнатьев и младший инспектор-кинолог прапорщик полиции Татьяна Куликова увидели пожар, находясь на рабочем месте. Полицейские незамедлительно направились к горящему дому.

«Подбежав к дому, правоохранители заметили, что ворота на территорию заперты. Александр Игнатьев перелез через забор, после чего увидел стоящего пожилого мужчину, который ничего не мог пояснить, а из горящего дома доносились женские крики о помощи. Не теряя ни минуты, кинолог забежал в окутанное дымом жилище», - говорится в сообщении.

В одной из комнат Игнатьев увидел женщину, которая не могла двигаться из-за полученных ожогов. На руках кинолог вынес 77-летнюю пенсионерку на свежий воздух.

До прибытия медиков Игнатьев и Куликова оказали спасенной первую помощь. Скорая доставила женщину в больницу, прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.