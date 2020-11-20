РИАМО - 20 ноя. За последние сутки в столице вылечились 5836 пациентов, прошедших лечение от коронавирусной инфекции, сообщает московский оперштаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 394 252», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, врачи проводят специальные исследования.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы или социальными волонтерами.

За сутки в столице умерли 77 пациентов, зараженных коронавирусом. За все время пандемии в Москве скончались 8159 человек.

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Текстовая трансляция

20 НОЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 24 318 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 887 больных. В Москве - 6 902.

- Посещаемость в некоторых столичных ресторанах упала на 50%. На посещаемость сейчас сильно влияет общий информационный фон и ситуация с эпидемией.

- В Москве за сутки скончалось 77 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8159 человек.