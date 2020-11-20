РИАМО - 20 ноя. С апреля 2020 года 90 компаний воспользовались услугой Московского экспортного центра (МЭЦ) по подготовке персональных аналитических исследований зарубежных рынков, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Чаще всего компании запрашивали исследования рынков Германии, США, Франции, Китая и Индии. Всего по различным отраслям было исследовано 68 стран», — сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Столичные производители интересуются аналитикой по электронике и электротехнике, пищевой промышленности, товарам широкого потребления, а также с октября появились запросы в сфере транспортных слуг.

Одно исследование выполняется от трех до 10 дней. Заказать его можно на сайте МЭЦ совершенно бесплатно. Для этого нужно просто оставить заявку.​