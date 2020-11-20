РИАМО - 20 ноя. Жители Москвы совершили более 6 миллионов платежей через сервис «Мои платежи» на портале mos.ru в этом году, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Популярность сервиса «Мои платежи» растет с каждым годом. С начала 2020-го жители города воспользовались сервисом для оплаты услуг более шести миллионов раз», - сказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем департамента информационных технологий Москвы Владимир Новиков.

По его словам, чаще всего пользователи портала оплачивали коммунальные услуги, пополняли лицевой счет «Москвенка», оплачивали различные кружки и секции, мобильную связь и интернет, а также транспортные штрафы.

Поиск начислений пользователя производится автоматически по данным, указанным в личном кабинете. Благодаря этому, пользователь сайта всегда знает, какие счета ему выставляют.

Более того, на портале есть возможность одновременно оплатить все счета. А еще можно сохранить банковскую карту, номер мобильного телефона или электронного кошелька в разделе «Способы оплаты», чтобы как раз не вводить данные снова.