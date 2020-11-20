РИАМО – 20 ноя. Инспекторам ГИБДД в ближайшее время начнут выдавать специальные приборы, которые будут быстро определять наличие в организме водителя алкоголя или наркотиков, сообщает РИА Новости.

«Это не алкотестер – это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ. И это поможет ограничивать дорожное движение (потребителей спиртного и наркотиков – ред.). Такие проверки должны быть внедрены», - сказал начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

Он объяснил, что новые приборы буквально за пару секунд помогают определить, пил ли водитель спиртные напитки или употреблял ли он наркотики или психотропные препараты.

Часть таких приборов определяет наличие запрещенных веществ в слюне, часть – в выдыхаемом воздухе.