РИАМО - 20 ноя. Московская монорельсовая система представляет собой монументальную конструкцию, которую после закрытия движения можно использовать в качестве элемента городского ландшафта, сообщил РИАМО президент столичного транспортного союза Юрий Свешников.

«Монорельс – это монументальная конструкция. Его бетонные опоры установлены через каждые 50 метров, и эту территорию нужно использовать как элемент городского ландшафта. Наверняка жители предложат свои идеи. Можно воспользоваться и решениями, которые получили особую популярность в Сеуле, например, где вместо монорельса сейчас висячие сады», - сказал Свешников.

Он добавил, что Московский монорельс никогда не рассматривался как отдельный вид общественного транспорта.

«Изначально монорельс строился как престижный городской элемент и рассматривался властями в качестве объекта-заявки, который привлечет в Москву больше международных выставок. Идея очень понравилась экс-мэру Москвы Юрию Лужкову и в итоге проект реализовали», - сказал Свешников.

Эксперт отметил, что монорельсовая система очень дорога в обслуживании.

«Устанавливать на нее тарифы выше, чем в общественном транспорте, не имеет никакого смысла, так как монорельсом пользуется очень маленькое количество людей», - заключил Свешников.

Уникальная для России транспортная система работает уже 16 лет и является одним из экспериментальных проектов эпохи Юрия Лужкова. В последние годы монорельс действует в экскурсионном режиме, и, по данным столичного Дептранса, имеет лишь 39 постоянных пассажиров при затратах на содержание в 800 миллионов рублей в год. Из-за убыточности монорельс решили закрыть.

Решить судьбу монорельсовой дороги власти решили вместе с москвичами. Высказать свое мнение можно на сайте: https://i.transport.mos.ru/page14007087.html.