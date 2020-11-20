РИАМО - 20 ноя. Более 366 миллионов рублей заложили в бюджет Москвы на поддержку развития науки в следующем году, сообщается на сайте мэра столицы.



«100 (миллионов – ред.) из них планируется направить на премии молодым ученым, еще 50 — на гранты в рамках сотрудничества с Российским фондом фундаментальных исследований», - говорится в сообщении.



Премии молодым ученым в 2021 году увеличат в 4 раза и теперь они составят до 2 миллионов рублей. Всего за год вручается 50 премий тем, кто разработал что-то полезное для развития экономической и социальной сферы.



Столичный бюджет по-прежнему сохраняет социальную направленность. В общей сложности в 2021 году на образование планируют потратить 426,4 миллиарда рублей.​