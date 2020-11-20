РИАМО - 20 ноя. XIV Международный фестиваль дикой природы «Золотая черепаха» начинается в пятницу и продлится по 13 декабря, впервые его проведут в онлайн-формате, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Золотая черепаха» — крупнейший эколого-просветительский фестиваль России. Мы рады, что даже в такой сложный год традиция продолжается в онлайн-формате. <...> Такие проекты помогают изменить экологическое сознание и сделать поведение людей более ответственным», — сказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

Темой фестиваля в этом году станет сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов. Пользователям интернета представится возможность увидеть онлайн-выставку, на которой будут представлены снимки финалистов и лауреатов-фотографов из 108 стран мира.

Ознакомиться с расписанием эфиров фестиваля можно на его сайте. Эфиры будут проходить на странице фестиваля и на YouTube.