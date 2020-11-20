РИАМО – 20 ноя. Ученые проанализировали исследования и выявили четыре ранних симптома заражения коронавирусом, один из них – спутанность сознания, сообщает kp.ru.

Этот симптом появляется на ранней стадии болезни и может сохраняться до нескольких месяцев.

«Вторым ярким симптомом стала повышенная утомляемость, на которую указали ученые из Тринити колледжа в Дублине, обнаружившие, что она встречается примерно у каждого второго больного коронавирусной инфекцией и может сохраняться до десяти недель», - отмечается в материале.

Третьим частым симптомом являются гастроэнтерологические проблемы, которые встречаются у каждого пятого заболевшего. Больные жалуются на проблемы с желудком и отсутствие аппетита.

Также на коронавирус может указывать конъюнктивит. Однако он проявляется только в 3% случаев.​

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20 НОЯБРЯ

- В Москве за сутки скончалось 77 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в столице умерло 8159 человек.