РИАМО - 20 ноя. Московский зоопарк объявил в соцсетях голосование за имена для новорожденных телят яка, предложить свой вариант можно до 1 декабря включительно, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Поскольку бык — символ 2021 года по восточному календарю, в зоопарке решили предложить москвичам выбрать имена для телят. Поделиться идеями можно с 20 ноября по 1 декабря на официальных страницах зоосада в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram в комментариях к фотографиям новорожденных», - говорится в сообщении.

Малыши у двух молодых самок яка появились на свет 5 и 13 ноября. После рождения они почти сразу встали на ножки и принялись играть.

Рацион маленьких яков традиционный для малышей - первые полгода они питаются материнским молоком.

На данный момент мамы с телятами живут в отдельных вольерах, но примерно через два месяца их вернут к стаду.