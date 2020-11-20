РИАМО - 20 ноя. В этом году в школьном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие свыше 550 тысяч столичных учеников, что на 35% больше показателя 2019 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы видим, что интерес к олимпиадам действительно возрос. В этом году в школьном этапе олимпиады приняли участие 550 тысяч учеников, это на 35% больше, чем в прошлом году, и в 1,5 раза больше, чем пять лет назад», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве недавно закончился школьный этап олимпиады и начался муниципальный.

В интернете школьникам доступен архив олимпиадных заданий с решениями, благодаря которым они могут хорошо подготовиться к состязанию.